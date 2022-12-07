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Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України вже другу систему боротьби з ворожими дронами KVERTUS KVS G-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У фонді зазначили, що антидронова рушниця українського виробництва.

"Favbet Foundation не тільки допомагає військовим нищити ворожі дрони, але й підтримує вітчизняних виробників", - говориться в повідомленні.

Першу систему KVERTUS KVS G-4 Favbet Foundation передав ЗСУ ще на початку листопада. Рушниця уже успішно допомагає захисникам України протидіяти ворожим дронам на південному фронті.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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Збройні сили України