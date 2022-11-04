Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто для фронту
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Mitsubishi L200 та мікроавтобус Volkswagen Transporter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Позашляховик доставлений на передові позиції в Харківській області.
Мікроавтобус Volkswagen допомагає українським бійцям у районі Слов’янська Донецької області.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.