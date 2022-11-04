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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто для фронту

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П'ятниця 04 листопада 2022 17:34
Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто для фронту Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто для фронту (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Mitsubishi L200 та мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Позашляховик доставлений на передові позиції в Харківській області.

Мікроавтобус Volkswagen допомагає українським бійцям у районі Слов’янська Донецької області.

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто для фронту

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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