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Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

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Пятница 04 ноября 2022 17:34
Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Mitsubishi L200 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Внедорожник доставлен на передовые позиции в Харьковской области.

Микроавтобус Volkswagen помогает украинским бойцам в районе Славянска Донецкой области.

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

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