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Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап

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Четвер 20 жовтня 2022 18:45
Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України ще один пікап для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Оснащений для умов фронту Ford Ranger передано підрозділу, який виконує бойові завдання на території Донецької області.

Разом з авто бійці отримали речі першої потреби й продукти від мешканців Блиставицької громади Київщини.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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Збройні сили України
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