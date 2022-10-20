Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України ще один пікап для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Оснащений для умов фронту Ford Ranger передано підрозділу, який виконує бойові завдання на території Донецької області.

Разом з авто бійці отримали речі першої потреби й продукти від мешканців Блиставицької громади Київщини.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.