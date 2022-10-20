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Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

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Четверг 20 октября 2022 18:45
Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап Фото: Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал вооруженным силам Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, которое выполняет боевые задачи на территории Донецкой области.

Вместе с авто бойцы получили вещи первой необходимости и продукты от жителей Блиставицкой громады Киевской области.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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