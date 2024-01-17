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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200

Середа 17 січня 2024 15:35
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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України два позашляховики підвищеної прохідності Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі вже працюють у військових підрозділах на сході України та допомагають виконувати бойові завдання.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.

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