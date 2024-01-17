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Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200

Среда 17 января 2024 15:35
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Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины два внедорожника повышенной проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже работают в военных подразделениях на востоке Украины и помогают выполнять боевые задания.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн. грн.

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