Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два позашляховики високої прохідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль Ford Ranger надійшов в один із оперативних підрозділів, які виконують бойові завдання на сході країни.

Позашляховик Mitshubishi L-200 успішно працює у складі роти вогневої підтримки та допомагає захищати українське небо.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 67 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.