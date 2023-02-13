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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики

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Понеділок 13 лютого 2023 15:14
Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два позашляховики високої прохідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль Ford Ranger надійшов в один із оперативних підрозділів, які виконують бойові завдання на сході країни.

Позашляховик Mitshubishi L-200 успішно працює у складі роти вогневої підтримки та допомагає захищати українське небо.

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 67 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Збройні сили України
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