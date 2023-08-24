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Favbet Foundation передав ЗСУ двовісний причіп Agricom та партію FPV-дронів

Четвер 24 серпня 2023 13:19
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Favbet Foundation передав ЗСУ двовісний причіп Agricom та партію FPV-дронів Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ двовісний причіп Agricom та партію FPV-дронів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав батальйону морської піхоти підсилений двовісний причіп Agricom та 10 FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обладнання працюватиме в районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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