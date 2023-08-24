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Favbet Foundation передал ВСУ двухосный прицеп Agricom и партию FPV-дронов

Четверг 24 августа 2023 13:19
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Favbet Foundation передал ВСУ двухосный прицеп Agricom и партию FPV-дронов Фото: Favbet Foundation передал ВСУ двухосный прицеп Agricom и партию FPV-дронов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал батальону морской пехоты усиленный двухосный прицеп Agricom и 10 FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оборудование будет работать в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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