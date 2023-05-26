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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик та тепловізори

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П'ятниця 26 травня 2023 14:51
Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик та тепловізори Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик та тепловізори (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Mitsubishi L200 та два тепловізори для роти вогневої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Позашляховик Mitsubishi L200 додатково оснащений приладом нічного бачення для підвищення ефективності його роботи в темну пору доби.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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