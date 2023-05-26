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Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры

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Пятница 26 мая 2023 14:51
Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200 и два тепловизора для роты огневой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Внедорожник Mitsubishi L200 дополнительно оборудован прибором ночного видения для повышения эффективности его работы в темное время суток.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Вооруженные силы Украины
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