Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Як зазначається, автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який працює в районі міста Гуляйполе Запорізької області.

Позашляховик також укомплектований предметами першої необхідності: "буржуйкою", спальними мішками, бензопилою, лопатами, сокирами та іншим.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.