ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 10:21
Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Как отмечается, автомобиль уже поступил в распоряжение подразделения ВСУ, работающего в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Внедорожник также укомплектован предметами первой необходимости: "буржуйкой", спальными мешками, бензопилой, лопатами, топорами и прочим.

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России