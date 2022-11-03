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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

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Четвер 03 листопада 2022 14:37
Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan NP300 Pick Up із правостороннім управлінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Разом із автомобілем для бійців підрозділи розвідки передали "буржуйки" та спальні мішки.

Наразі автомобіль успішно допомагає бійцям виконувати бойові завдання у районі міста Бахмут.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

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Збройні сили України
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