Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Разом із автомобілем для бійців підрозділи розвідки передали "буржуйки" та спальні мішки.

Наразі автомобіль успішно допомагає бійцям виконувати бойові завдання у районі міста Бахмут.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.