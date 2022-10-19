Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Мова йде про Nissan X-Trail. Авто уже надійшло в розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.

Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених для роботи на передовій.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.