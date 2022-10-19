Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной автомобиль-внедорожник для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Речь идет о Nissan X-Trail. Авто уже поступило в распоряжение батальона, который противостоит российским оккупантам на востоке Украины.

Ранее благодаря усилиям Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили 17 автомобилей, подготовленных для работы на передовой.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.