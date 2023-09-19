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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий автомобіль Mitsubishi L200

Вівторок 19 вересня 2023 12:22
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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий автомобіль Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий автомобіль Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України черговий автомобіль Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Позашляховик уже працює в складі роти вогневої підтримки. Авто допомагає бійцям ефективно змінювати позиції та проводити евакуацію поранених з поля бою.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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