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Favbet Foundation передал ВСУ очередной автомобиль Mitsubishi L200

Вторник 19 сентября 2023 12:22
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Favbet Foundation передал ВСУ очередной автомобиль Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной автомобиль Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины очередной автомобиль Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Внедорожник уже работает в составе роты огневой поддержки. Автомобиль помогает бойцам эффективно менять позиции и проводить эвакуацию раненых с поля боя.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот !Армии дронов!.

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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