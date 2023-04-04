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Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan

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Вівторок 04 квітня 2023 11:53
Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan Фото: Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав механізованій бригаді ЗСУ, яка тримає оборону в районі Авдіївки, автомобіль підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Пікап вже активно допомагає українським захисникам виконувати задання з протидії російській збройній агресії, зазначили в фонді.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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