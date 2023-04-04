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Favbet Foundation передал защитникам Авдеевки внедорожник Nissan

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Вторник 04 апреля 2023 11:53
Favbet Foundation передал защитникам Авдеевки внедорожник Nissan Фото: Favbet Foundation передал защитникам Авдеевки внедорожник Nissan (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал механизированной бригаде ВСУ, которая держит оборону в районе Авдеевки, автомобиль повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Пикап уже активно помогает украинским защитникам выполнять задачи по противодействию российской вооруженной агрессии, отметили в фонде.

В целом при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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