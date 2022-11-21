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Favbet Foundation передав військовим медикам спецавтомобіль Opel Vivaro

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Понеділок 21 листопада 2022 11:00
Favbet Foundation передав військовим медикам спецавтомобіль Opel Vivaro Фото6 Favbet Foundation передав військовим медикам спецавтомобіль Opel Vivaro (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав на передову спеціальний укомплектований медичний автомобіль Opel Vivaro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже відправлений на Донецький напрямок і надійшов у розпорядження танкового дивізіону.

Машина обладнана всім необхідним для першої невідкладної допомоги українським захисникам.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.

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