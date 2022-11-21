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Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro

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Понедельник 21 ноября 2022 11:00
Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro Фото6 Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал на передовую укомплектованный специальный медицинский автомобиль Opel Vivaro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже отправлен на Донецкое направление и поступил в распоряжение танкового дивизиона.

Машина оборудована всем необходимым для оказания первой неотложной помощи украинским защитникам.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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