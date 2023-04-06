ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 10:46
Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan Фото: Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на повідомлення фонду.

Авто вже допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання на сході України.

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів