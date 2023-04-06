Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan X-Trail.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение фонда.
Автомобиль уже помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи на востоке Украины.
Всего при содействии фонда ВСУ получили более 95 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.