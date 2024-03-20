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Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків

Середа 20 березня 2024 13:29
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Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків Фото: Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Десантно-штурмові війська України отримали партію сучасних безпілотників від благодійного фонду Favbet Foundation. У пакет допомоги вартістю більш як 1,7 млн увійшли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т з тепловізійною камерою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Всі 15 дронів вже були передані підрозділам ДШВ для виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Подібні дрони активно використовуються нашими військовими для розвідки, наведення вогню артилерії, а також "скидів" на ворожі позиції. Тепловізійна оптика моделі Mavic 3T також дозволяє виявляти ворожу техніку та особовий склад в умовах поганої видимості та навіть вночі.

"Десантно-штурмові війська - вістря списа будь-якого наступу. Вони тіснять ворога з української землі та тримають найважливіші рубежі. Ми ж продовжуємо підтримувати наше військо усім необхідним для цієї роботи", - кажуть у Favbet Foundation.

Аналогічний пакет допомоги - 15 дронів Mavic - також передали бійцям Головного управління розвідки.

Окрім прямої передачі дронів, у 2023-2024 роках компанія брала участь в усіх ключових проєктах United24 з розбудови безпілотних спроможностей ЗСУ та інших Сил оборони.

Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків

Favbet Foundation входить у групу компаній Favbet. У 2023 році FAVBET задонатили 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для новоствореної "Армії дронів", а також стали найбільшими корпоративними донорами Операції "Єдність" із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

Цього року компанія взяла участь у проєкті з придбання 35 морських дронів Sea Baby для СБУ, кожен з яких коштує 8,5 млн грн. FAVBET передали 10 млн грн та отримали право назвати власний дрон "Фаворит".

З осені минулого року FAVBET також патронує роту ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" в складі ЗСУ, закриваючи потреби підрозділу у безпілотниках, авто та супутньому обладнанні.

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