Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ

Ford Ranger вже працює для наближення перемоги в районі бойових дій у Сумській області.

Nissan Navara надійшов у розпорядження механізованого батальйону, який виконує бойові завдання на східній ділянці фронту.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 65 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.