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Favbet Foundation передав пікап батальйону імені Кульчицького

Фото: Favbet Foundation передав пікап батальйону імені Кульчицького (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Батальйон оперативного призначення імені Кульчицького Національної гвардії України отримав від благодійного фонду Favbet Foundation пікап Nissan Navara для виконання бойових завдань на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення фонду.

Батальйон брав участь у звільненні Лимана в Донецькій області. Зараз захисники України з цього батальйону продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами і звільняти українську землю.

Це вже 20-й автомобіль, який ЗСУ від початку війни отримали за підтримки фонду Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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Збройні сили України