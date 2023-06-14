Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ на Донеччині позашляховик Nissan Navara

Благодійний фонд Favbet Foundation передав спецпідрозділу Збройних сил України, який виконує бойові завдання у Донецькій області, позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation .

"Хлопцям був потрібен автомобіль великої місткості та високої прохідності. Ми працюємо в тих місцях, де переважно трапляються не дороги, а напрямки. Тож завжди є попит на надійну техніку, яка і доставить куди треба, і збереже життя особовому складу", - розповів військовослужбовець спецпідрозділу, який отримав авто.

За підтримки Гребінківського селищного голови Романа Засухи днями авто, завантажене необхідними для військових засобами та речами, передали бійцям.

Наразі авто вже знаходиться у зоні відповідальності спецпідрозділу та допомагає звільняти українську землю від ворогів.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб максимально оперативно задовольняти запити підрозділів і частин ЗСУ в автомобільній техніці. Кожне нове авто - більше врятованих життів наших захисників і ліквідованих окупантів", - зазначив віцепрезидент фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.