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Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

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Среда 14 июня 2023 15:01
Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задания в Донецкой области, внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

"Ребятам был нужен автомобиль большой емкости и высокой проходимости. Мы работаем в тех местах, где зачастую случаются не дороги, а направления. Поэтому всегда есть спрос на надежную технику, которая и доставит куда надо, и сохранит жизни личному составу", - рассказал военнослужащий подразделения, которое получило автомобиль.

При поддержке Гребенковского поселкового головы Романа Засухи на днях авто, загруженное необходимыми для военных средствами и вещами, передали бойцам.

В настоящее время автомобиль уже находится в зоне ответственности спецподразделения и помогает освобождать украинскую землю от врагов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждый новый автомобиль – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", - отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Донецкая область Вооруженные силы Украины
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