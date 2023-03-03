Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

Один автомобіль допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, інший працює у районі міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 75 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн тільки як ліцензійні платежі, не враховуючи різні податки від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.