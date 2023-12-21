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Favbet Foundation передав на Донецький напрямок одразу 4 позашляховики

Четвер 21 грудня 2023 11:26
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Favbet Foundation передав на Донецький напрямок одразу 4 позашляховики Фото: Favbet Foundation передав на Донецький напрямок одразу 4 позашляховики (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України одразу чотири повнопривідні позашляховики високої прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі допомагають виконувати бойові завдання на критично важливих точках фронту на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ та інші Сили оборони країни отримали за сприяння Favbet Foundation понад 250 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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