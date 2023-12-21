Favbet Foundation передал на Донецкое направление сразу 4 внедорожника
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины сразу четыре полноприводных внедорожника высокой проходимости Nissan Navara.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобили помогают выполнять боевые задания на критически важных точках фронта на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation более 250 автомобилей.
В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
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