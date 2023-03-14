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Favbet Foundation направив для ЗСУ в район Бахмута ще два мікроавтобуси

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Вівторок 14 березня 2023 12:42
Favbet Foundation направив для ЗСУ в район Бахмута ще два мікроавтобуси Фото: Favbet Foundation направив для ЗСУ в район Бахмута ще два мікроавтобуси (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два мікроавтобуси Volkswagen LT-35 та Volkswagen T-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників фонду.

Автівки найближчим часом будуть доставлені в район "Фортеці Бахмут" для допомоги українським бійцям у захисті міста.

Favbet Foundation направив для ЗСУ в район Бахмута ще два мікроавтобуси

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 80 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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