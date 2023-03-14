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Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса

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Вторник 14 марта 2023 12:42
Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса Фото: Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины еще два микроавтобуса Volkswagen LT-35 и Volkswagen T-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Автомобили в ближайшее время будут доставлены в район "Фортеці Бахмут" для помощи украинским бойцам в защите города.

Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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