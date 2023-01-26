ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї побутовою технікою та меблями

Новость на русском →
Четвер 26 січня 2023 14:44
Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї побутовою технікою та меблями Фото: Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї  побутовою технікою та меблями (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation допоміг забезпечити необхідною побутовою технікою та меблями сім’ї, які були евакуйовані з окупованих територій Донецької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Гуманітарну допомогу евакуйованим родинам передано через благодійний фонд "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла