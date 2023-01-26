Фото: Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї побутовою технікою та меблями (прес-служба)

Благодійний фонд Favbet Foundation допоміг забезпечити необхідною побутовою технікою та меблями сім’ї, які були евакуйовані з окупованих територій Донецької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.