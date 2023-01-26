Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї побутовою технікою та меблями
Благодійний фонд Favbet Foundation допоміг забезпечити необхідною побутовою технікою та меблями сім’ї, які були евакуйовані з окупованих територій Донецької, Херсонської та Харківської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Гуманітарну допомогу евакуйованим родинам передано через благодійний фонд "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.