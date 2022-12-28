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Favbet Foundation допоміг з евакуацією жителів Херсона, що перебуває під обстрілами РФ

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Середа 28 грудня 2022 15:13
Favbet Foundation допоміг з евакуацією жителів Херсона, що перебуває під обстрілами РФ Фото: Favbet Foundation допоміг з евакуацією жителів Херсона, що перебуває під російськими обстрілами (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Тисячі жителів Херсона, що перебуває під російськими обстрілами, змогли безпечно евакуюватися за сприяння фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

За сприяння фонду евакуаційний транспорт було забезпечено паливом.

Також забезпечено доставку 139 генераторів з Чехії до Херсона для допомоги населенню в умовах нестабільного електропостачання.

Окрім того, за останні два тижні за сприяння фонду 91 людина евакуйована з Очакова Миколаївської області, також залишено паливо місцевій громаді для заправки генераторів.

Favbet Foundation також допоміг у доставці 10 тонн медикаментів до Харкова.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Херсон евакуація
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