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Favbet Foundation помог с эвакуацией жителей Херсона, находящегося под обстрелами РФ

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Среда 28 декабря 2022 15:13
Favbet Foundation помог с эвакуацией жителей Херсона, находящегося под обстрелами РФ Фото: Favbet Foundation помог с эвакуацией находящихся под российскими обстрелами жителей Херсона (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Находящиеся под российскими обстрелами тысячи жителей Херсона смогли безопасно эвакуироваться при содействии фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

При содействии фонда эвакуационный транспорт был снабжен топливом.

Также обеспечена доставка 139 генераторов из Чехии в Херсон для помощи населению в условиях нестабильного электроснабжения.

Кроме того, за последние две недели при содействии фонда 91 человек эвакуирован из Очакова Николаевской области, также оставлено топливо местной общине для заправки генераторов.

Favbet Foundation также помог в доставке 10 тонн медикаментов в Харьков.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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Херсон эвакуация
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