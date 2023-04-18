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Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

Фото: Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав співпрацю з дитячо-юнацькими спортивними школами в межах проекту "Сильніші разом" програми "Клуб Супергероїв", зосередженої на допомозі дітям внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Оплата за спортивні заняття здійснюється за сприяння фонду Favbet Foundation.

Діти матимуть змогу безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві.

Це футбол та баскетбол у Деснянському районному у м. Києві Центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (заповнити форму можна за посиланням), а також бокс та боротьба у бійцівському клубі SpartaBox (заповнити форму можна за посиланням).

"Команда благодійного фонду вірить, що у дітей є майбутнє в Україні, яка є лідером цивілізованого світу й має усі потужності для розвитку спорту. Тому ми намагаємось створювати можливості, які відкриють нові суперсили у дітей саме у сфері спорту. Діти заслуговують на розвиток у своєму улюбленому спортивному напрямі, а ми готові робити усе необхідне для цього", - розповів куратор проектів Favbet Foundation Євген Бондар.

Кількість вільних місць у секціях обмежена.

Проект "Сильніші разом" програми "Клуб Супергероїв" зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям із соціально вразливих груп. Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році.

Метою фонду стало створення сприятливого середовища для щасливого майбутнього країни, а місією - інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

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Київ