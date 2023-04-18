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Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве

Фото: Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation начал сотрудничество с детско-юношескими спортивными школами в рамках проекта "Сильнее вместе" программы "Клуб Супергероев", направленной на помощь детям внутренне перемещенных лиц и военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Оплата за спортивные занятия осуществляется при содействии фонда Favbet Foundation.

У детей будет возможность бесплатно посещать одну из нескольких спортивных секций в Киеве.

Это футбол и баскетбол в Деснянском районном в г. Киеве Центре физического здоровья населения "Спорт для всех" (заполнить форму можно по ссылке), а также бокс и борьба в бойцовском клубе SpartaBox (заполнить форму можно по ссылке).

"Команда благотворительного фонда верит, что у детей есть будущее в Украине, которая является лидером цивилизованного мира и где есть все мощности для развития спорта. Поэтому мы пытаемся создавать возможности, открывающие новые суперсилы у детей именно в сфере спорта. Дети заслуживают развития в своем любимом спортивном направлении, а мы готовы делать все необходимое для этого", - рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондар.

Количество свободных мест в секциях ограничено.

Проект "Сильнее вместе" программы "Клуб Супергероев" сосредоточен на помощи детям ВПЛ и военнослужащих, а также детям из социально уязвимых групп. Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году.

Целью фонда стало создание благоприятной среды для счастливого будущего страны, а миссией - инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

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Киев