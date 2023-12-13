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Favbet долучився до операції "Єдність-2" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів

Середа 13 грудня 2023 16:55
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Favbet долучився до операції "Єдність-2" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів Фото: Favbet долучився до операції "Єдність-2. Новорічний салют" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Favbet долучилася до другого спільного проєкту "Операція "Єдність-2. Новорічний салют", запущеного фандрайзинговою платформою UNITED24, Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" та monobank з метою закупівлі 5000 FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення UNITED24.

Favbet задонатив на збір 10 млн грн. "Це найбільший корпоративний внесок від перших донорів. Дякуємо за потужну підтримку! Коли ти плюс, у ворогів мінус! Влаштуємо окупантам справжній феєрверк", - йдеться в повідомленні UNITED24.

"FPV-дрони докорінно змінили хід бойових дій. У наших військ є перевага в досвіді і навичках застосування цих систем, але наш ворог теж не стоїть на місці. Тому ми без вагань відгукнулися на ініціативу президентської фандрайзингової платформи UNITED24 із закупівлі тепловізійних FPV-дронів. Допомога ЗСУ – це сьогодні безумовний пріоритет для українського бізнесу", – зазначив засновник компанії Favbet та президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Загальна мета збору – 220 млн грн на FPV-дрони з боєприпасами для Збройних сил України.

3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денними камерами придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними й осколково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БпЛА здатні долати відстань від 12 до 22 кілометрів залежно від ваги боєприпасу. Усі їх відправлять на найгарячіші напрямки фронту.

"На цей Новий рік в Україні не буде салютів і феєрверків, але це не означає, що ми не влаштуємо їх для окупантів. Упевнений, що мільйони українців охоче долучатимуться й до другої частини Операції «Єдність», і цей салют буде єдиним, який нам сподобається цього року. Дякую партнерам за нашу єдність", – сказав Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, Міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, Favbet долучився також до першого збору Операції "Єдність" на закупівлю 5000 FPV-дронів, задонативши 10 млн грн.

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дрони Збройні сили України
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