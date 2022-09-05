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Favbet на 23-летие компании передаст ВСУ 23 дрона

Фото: Favbet на 23-летие компании передаст ВСУ 23 дрона (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания Favbet вместо обычного празднования 23-й годовщины создания компании передаст на нужды Вооруженных Сил Украины 23 современных квадрокоптера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"За 2 недели сотрудники компании перевели на благотворительный счет около 240 тысяч гривен. Остальную сумму закупки компания выделит из собственного бюджета", - сообщили в компании.

"Favbet делает все возможное для победы Украины. Благодаря украинским воинам мы, как и весь украинский бизнес, имеем возможность продолжать работать и развиваться. Поддержать сегодня защитников Украины - лучшее, что мы можем сделать для будущего компании и для наших сотрудников. Мы верим в ВСУ, верим в победу", - рассказали в Favbet.

Напомним, команда Favbet с первых дней вторжения противостоит российской агрессии и приобщается к гуманитарным проектам. Часть сотрудников защищают Украину в составе ВСУ, большинство - занимаются сбором средств, волонтерской деятельностью и принимают участие в работе Favbet Foundation, 95% проектов которого сейчас переориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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Вооруженные силы Украины