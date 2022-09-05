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Favbet на 23-річчя компанії передасть ЗСУ 23 дрона

Фото: Favbet на 23-річчя компанії передасть ЗСУ 23 дрона (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія Favbet замість звичайного святкування 23-ї річниці створення компанії передасть на потреби Збройних сил України 23 сучасних квадрокоптера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"За 2 тижні співробітники компанії перевели на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми закупівлі компанія виділить з власного бюджету", - повідомили в компанії.

"Favbet робить все можливе для перемоги України. Завдяки українським воїнам ми, як і весь український бізнес, маємо можливість продовжувати працювати і розвиватися. Підтримати сьогодні Захисників України - найкраще, що ми можемо зробити для майбутнього компанії і для наших співробітників. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу", - розповіли в Favbet.

Нагадаємо, команда Favbet з перших днів вторгнення протистоїть російській агресії та долучається до гуманітарних проектів. Частина співробітників захищають Україну у складі ЗСУ, більшість - займаються збором коштів, волонтерською діяльністю та беруть участь у роботі Favbet Foundation, 95% проектів якого зараз переорієнтовані на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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Збройні сили України