FATF внесла Иран в "черный список" за содействие финансированию терроризма

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Организация в течение трех лет предупреждала Иран, однако тот ничего не изменил

Иран внесли в черный список стран, которые не соответствуют международным критериям в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Соответствующее решение приняла международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), передает DW.

Отмечается, что данное решение группа приняла после того, как в течение трех лет многократно предупреждала Иран и призвала присоединиться к конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

Организация заявлял, что Иран не предпринял достаточных мер для криминализации финансирования терроризма. Также не была обеспечена прозрачность банковских переводов и не были заморожены активы террористов, против которых были введены санкции ООН.

При этом FATF все еще оставила Ирана возможность исправить ситуацию. В Тегеране на решение FATF уже отреагировали, назвав его политически мотивированным. Председатель центробанка Иранку заверил граждан, что "это решение не скажется на внешней торговле Ирана и на стабильности курса местной валюты".

В то же время организация предупредила Пакистан, дав отсрочку до июня 2020 года для внедрения необходимых мер. Исламабад должен до июня привести свои действия по борьбе с финансированием терроризма в соответствие с международный планом. На сегодня, по оценкам FATF, Пакистан выполнил 14 из 27 шагов, чтобы выйти из списка наблюдения.

В черном списке FATF на сегодня находятся две страны - Иран и Северная Корея. Международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогостоящим и обременительным. Также международные кредиторы могут также ввести ограничения на кредитование этих стран.

Напомним, в Лондоне в ноябре 2019 произошел теракт - вооруженный ножом мужчина начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а то, что произошло, назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника.