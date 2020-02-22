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FATF внесла Іран у "чорний список" за сприяння фінансуванню тероризму

Новини » Політика     22.02.2020 - 07:05
FATF внесла Іран у "чорний список" за сприяння фінансуванню тероризму
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Організація протягом трьох рокі попереджала Іран, однак той нічого не змінив

Іран внесено до чорного списку країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму. Відповідне рішення ухвалила міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), передає DW.

Зазначається, зо дане рішення група ухвалила після того, як протягом трьох років багаторазово попереджала Іран та закликала приєднатися до конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму.

Організація заявляв, що Іран не вжив достатніх заходів для криміналізації фінансування тероризму. Також не було забезпечено прозорість банківських переказів і не були заморожені активи терористів, проти яких були введені санкції ООН.

При цьому FATF все ще залишила Ірану можливість виправити ситуацію. У Тегерані на рішення FATF уже відреагували, назвавши його політично мотивованим. Голова центробанку Іранку запевнив громадян, що "це рішення не позначиться на зовнішній торгівлі Ірану та на стабільності курсу місцевої валюти".

У той же час організація попередила Пакистан, давши відстрочку до червня 2020 року для запровадження необхідних заходів. Ісламабад повинен до червня привести свої дії щодо боротьби з фінансуванням тероризму у відповідність із міжнародний планом. На сьогодні, за оцінками FATF, Пакистан виконав 14 з 27 кроків, щоб вийти зі списку спостереження.

У чорному списку FATF на сьогодні перебувають дві країни - Іран і Північна Корея. Міжнародні фінансові операції з цими країнами ретельно вивчаються, що робить ведення бізнесу з ними дорогим і обтяжливим. Також міжнародні кредитори можуть також ввести обмеження на кредитування цих країн.

Нагадаємо, у Лондоні в листопаді 2019 стався теракт - озброєний ножем чоловік почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника.

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