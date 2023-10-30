Фатальний поцілунок Рубіалеса. ФІФА винесла остаточне покарання функціонеру

Колишній президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес відсторонений від роботи у футболі за рішенням Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Дисциплінарна комісія ФІФА визначилася з покаранням для горе-функціонера. Іспанець не зможе займатися будь-якою пов'язаною з футболом діяльністю.

Обмеження на Рубіалеса наклали на 3 роки. На початку вересня він вже покинув усі займані посади – президента іспанської федерації та віце-президента УЄФА. Відставка функціонера відбулася лише під сильного тиску громадськості та бойкоту низки спортсменів.

Тоді Рубіалес назвав "надмірним" своє переслідування. Натомість свою родину він змалював жертвами цькування і брехні. Водночас функціонер подякував усім тим, хто його підтримував під час скандалу.

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість гравчиня розповіла, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. ФІФА ж відсторонила функціонера на 90 днів.

Згодом видання El Mundo опублікувало відео з автобуса національної команди після церемонії нагородження жіночого ЧС-2023. Там 33-річна атакувальна півзахисниця "Фурії Рохи" жартує про поцілунок у губи з функціонером.