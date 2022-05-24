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Фастовский район получил продукты от Фонда Ахметова

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Вторник 24 мая 2022 17:11
Фастовский район получил продукты от Фонда Ахметова Фото: Фастовский район получил продукты от фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова отправил в Фастовский район очередную партию с тысячей продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Наборы содержат продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сгущенное молоко, муку, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже передал в Киевскую область более 26,5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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