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Фастівський район отримав продукти від Фонду Ахметова

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Вівторок 24 травня 2022 17:11
Фастівський район отримав продукти від Фонду Ахметова Фото: Фастівський район отримав продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова відправив до Фастівського району чергову партію з тисячею продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Набори містять продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд вже передав до Київщини понад 26,5 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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