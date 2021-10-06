В фаст-фуде Ивано-Франковской области произошло массовое отравление 

Известно, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".

По информации ведомства, из 12 госпитализированных - двое дети.

Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Указано, что все заболевшие употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy".

Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.