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Фармкорпорація "Здоров’я" сприяє розвитку професійного баскетболу в Харкові

13:26 25.08.2026 Вт
3 хв
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Синергія спорту та бізнесу відкриває нові горизонти для харківських спортсменів
aimg Сергій Новіков
Фармкорпорація "Здоров’я" сприяє розвитку професійного баскетболу в Харкові Фармкорпорація "Здоров’я" підтримала БК "Харківські Соколи" (фото: пресслужба)
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Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" розпочав активну підготовку до нового сезону Суперліги 2026/2027 за підтримки фармацевтичної корпорації "Здоров’я".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу топ-клубу Суперліги.

Наразі клуб продовжує формувати склад, який дозволить досягти нових результатів. "Соколам" вдалося зберегти кістяк команди, водночас додавши якісних виконавців з інших клубів.

Важливим показником роботи клубу є й успіхи його молодих баскетболістів на міжнародному рівні. У липні одразу двоє гравців "Харківських Соколів" - Артем Романиця та Микита Змієвський - у складі молодіжної збірної України стали чемпіонами Європи U-20. А очолив збірну України U-20 головний тренер "Харківських Соколів" Дмитро Забірченко.

Таким чином, представники харківського клубу зробили вагомий внесок не лише у розвиток команди, а й у виступ національного молодіжного баскетболу на європейській арені.

Фармкорпорація &quot;Здоров’я&quot; сприяє розвитку професійного баскетболу в Харкові

Команду поповнили молоді баскетболісти (фото: пресслужба)

Ще одним важливим напрямом роботи "Харківських Соколів" стало створення команди, яка наступного сезону виступатиме у Першій лізі.

Для її формування клуб провів відбір молодих баскетболістів віком від 16 до 22 років. Загалом у ньому взяли участь 56 кандидатів, переважно вихованців харківського баскетболу. За результатами відбору попередньо сформовано склад із 20 спортсменів.

Для цих гравців майбутній сезон стане першим кроком у дорослому професійному баскетболі. Створення команди Першої ліги дає молодим харківським спортсменам можливість продовжувати професійний розвиток у рідному місті та поступово переходити на новий рівень змагань.

Підтримка спорту та створення можливостей для професійного розвитку спортсменів є одним із напрямів соціальної відповідальності фармацевтичної корпорації "Здоров’я".

Корпорація вже кілька років підтримує БК "Харківські Соколи", допомагаючи клубу брати участь у всеукраїнських змаганнях, розвивати баскетбол у Харкові та популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей і дорослих.

Фармкорпорація &quot;Здоров’я&quot; сприяє розвитку професійного баскетболу в Харкові

Підтримка спорту є дуже важливою (фото: пресслужба)

Зараз "Харківські Соколи" розпочали підготовку до нового ігрового сезону. Попереду на команду чекають тренувальний процес, остаточне формування складу та нові матчі Суперліги, тоді як молоді вихованці клубу готуватимуться до свого дебютного сезону у Першій лізі.

“Особливо приємно бачити, як молоді спортсмени отримують можливість зростати поруч із професійною командою, представляти наше місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях і досягати високих результатів”, - зазначив засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександр Доровський.

Раніше розповідалося, як БК "Харківські соколи" готуються до нового сезону за підтримки корпорації "Здоров'я".

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